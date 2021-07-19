Son Dakika | AB Konseyi Başkanı Michel, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili tarafından kabul edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | AB Konseyi Başkanı Michel, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili tarafından kabul edildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: "Avrupa Birliği'ne Entegrasyon' konulu 17'inci Batum Uluslararası Konferansı'na katılmak üzere Batum'a gelen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından kabul edildi.

"Avrupa Birliği'ne Entegrasyon' konulu 17'inci Batum Uluslararası Konferansı'na katılmak üzere Batum'a gelen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından kabul edildi.

Son Dakika | AB Konseyi Başkanı Michel, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili tarafından kabul edildi
Son Dakika | AB Konseyi Başkanı Michel, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili tarafından kabul edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

AB'den, olayların yaşandığı Kudüs'te taraflara sükunet çağrısı
AB'den, olayların yaşandığı Kudüs'te taraflara sükunet çağrısı
Dışişleri Bakanlığı, AB Adalet Divanı'nın başörtüsü yasağı kararına tepki gösterdi Açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, AB Adalet Divanı'nın başörtüsü yasağı kararına tepki gösterdi Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | AB Konseyi Başkanı Michel, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili tarafından kabul edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 09:17:07. #1.15#

title