Son Dakika | AB Konseyi Başkanı Michel, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili tarafından kabul edildi
Son dakika haberler: "Avrupa Birliği'ne Entegrasyon' konulu 17'inci Batum Uluslararası Konferansı'na katılmak üzere Batum'a gelen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından kabul edildi.
"Avrupa Birliği'ne Entegrasyon' konulu 17'inci Batum Uluslararası Konferansı'na katılmak üzere Batum'a gelen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından kabul edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı