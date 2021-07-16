Son dakika haber | 723 günlük en uzun grev mahkeme kararıyla sonlandırıldı

Son dakika haberine göre 723 günlük en uzun grev mahkeme kararıyla sonlandırıldı Hizmet-İş'in, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grevi sona erdi Sendika gerekçeli kararın ardından, konuyu istinafa taşıyacak Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Antalya Şubesinin, Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan...

723 günlük en uzun grev mahkeme kararıyla sonlandırıldı

Hizmet-İş'in, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grevi sona erdi

Sendika gerekçeli kararın ardından, konuyu istinafa taşıyacak

ANTALYA - Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Antalya Şubesinin, Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları AŞ'de çalışan 7 bin 338 işçi için 723 gündür sürdürdüğü grev, yetkili makam İŞKUR'un mahkeme kararına istinaden grevinin sonlandırılmasına ilişkin tutanağını ilan etmesiyle sonlandırıldı. Sendika gerekçeli kararın yazılmasına takiben konuyu istinaf mahkemesine taşıyacak.

Hizmet-İş Sendikası üyelerinin, toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmadığı gerekçesiyle başlattıkları grev, mahkeme kararının ardından sona erdi. Sendika üyeleri, belediye yan bloku önündeki, 'Bu işyerinde grev vardır' pankartını da kaldırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 7 bin 38 işçinin toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması nedeniyle iki yıla yakın bir zamandır mağdur edildiğini savundu.

Taşeron şirket işçisiyken 696 sayılı KHK ile 2018 yılında belediyenin şirketinde sürekli işçi statüsünde çalışmaya başlayan işçilerin taşeron dönemindeki koşullarla çalıştırılmaya devam ettiğini söyleyen Kandil, pek çok belediyede kadrolularla şirket çalışanlarının ücret ve sosyal haklarının eşitlendiği halde, Antalya Büyükşehir Belediyesi, İnsan Kaynakları A.Ş.'de çalışanların haklarının verilmediğini iddia etti.

"Uzlaşarak imzalayalım"

723 günlük grevlerinin tarihin en uzun süren grevi olarak kayıtlara geçtiğini kaydeden Kandil, "Hukuki mücadelemize devam edeceğiz. Mahkeme kararı kesin olmadığı için gerekçeli kararın yazılmasıyla birlikte itiraz sürecinde istinaf mahkemesine itirazımızı yapacağız. Gönül isterdi ki toplu sözleşmemizi imzalayarak grevimizi sonlandıralım. Ama işçi arkadaşlarımıza 1 lira dahi zam teklif edilmemiştir. Buradan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e bir kez daha sesleniyoruz. Yetkimiz halen daha devam ediyor. Gelin, emekçi arkadaşlarımızı mağdur etmeyin. 7 bin 338 arkadaşımızın mağduriyetini giderin. Toplu İş Sözleşmesini masada uzlaşarak imzalayalım" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar