Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı Son dakika: 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i dövdüğü görüntülerle gündeme gelen ünlü şarkıcı Halil Sezai, ifade vermek için emniyete çağrıldı.

İstanbul Tuzla'da çekim esnasında tartıştığı kişiyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Halil Sezai, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayın ardından kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da Hüseyin Meriç'e saldıran şarkıcıyı ifadeye çağırdı.

Olay dün sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini Necati Meriç ile tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen 67 yaşındaki Meriç ile Sezai ve yanındakiler kavga etti. Darbedilen Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

TEKRAR İFADEYE ÇAĞRILDI

67 yaşındaki Meriç'i darbettiği güvenlik kamerasına yansıyan Halil Sezai, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.