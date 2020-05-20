Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstü kişiler için seyahat müjdesi geldi. Koca, "65 yaş üzeri büyüklerimizin memleketlerinde sabit bir noktaya gittiğinden eminsek bir aylık tek yönlü gidiş olmaz üzere bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs sürecinde normalleşme adımlarıyla ilgili 65 yaş üzeri için memleket müjdesi verdi.

65 yaş üstü vatandaşlar için müjdeyle ilgili Bakan Koca, "65 yaş üzeri büyüklerimiz bu dönemde çok büyük fedakârlık gösterdiler. Bu dönemde en çok uyum ve hassasiyet gösteren büyüklerimiz oldu. Gençlerimiz de oldu. 83 milyon bu dönemde hassasiyet noktasında olması gerekeni yaptığı kanaatindeyim. 65 yaş üzeri büyüklerimizle ilgili sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştüm. 65 yaş üzeri büyüklerimize küçük bir müjdemiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Bilim Kurulu'nda görüşmüş olduk." dedi.

"KAYMAKAMLIKTAN İZİN ALINACAK"

Kaymakamlık'tan izin alınacağını belirten Koca, "65 yaş üzeri büyüklerimiz eğer memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiğinden emin ise, sağlık durumları aile hekimleri açısından bir sorunları yoksa ilgili Kaymakamlıktan yanlarında zorunlu gerektiğinde bir veya iki kişi olmak suretiyle 1 aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak. Bunu söylemek istiyorum. Bununla ilgili duyuru ayrıca İçişleri Bakanlığımız tarafından yapılmış olur. Bu hareketliliği sağlayan bir unsura dönmemeli. Gidildiği yerin sabit olması aile hekimliği tarafından takip edilmesi ve gittiği yerde evden dışarı çıkmayacaklarından emin olmalıyız. Bu hareketliliğin yoğun olmamasını önemsiyoruz. Daha kontrollü ve uygun mekan söz konusu ise buraya geçişi sağlamak için şartları sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.