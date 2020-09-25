Son Dakika: 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili 7 HDP'li vekil hakkında fezleke düzenlenecek

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim olayları kapsamında 7 HDP'li vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke düzenleneceğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 37 kişinin hayatını kaybettiği, 761 kişinin yaralandığı 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili, halen HDP milletvekili olan 7 kişi hakkında fezleke düzenleneceğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlerle ilgili halen milletvekili olan 7 isim hakkında fezleke düzenleneceği belirtilirken, açıklamada "Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve halen HDP milletvekili oldukları anlaşılan 7 kişi hakkında, Anayasa'nın 83. Maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Fezleke düzenlenecektir" ifadelerine yer verildi.