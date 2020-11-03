Son Dakika: 5 siyasi partinin Deprem Araştırma Komisyonu önerisi kabul edildi
03.11.2020 16:37 | Son Güncelleme: 03.11.2020 17:20
Son dakika: TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin ortak önerisi kabul edildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP, Deprem Araştırma Komisyonu'nun kurulması için ortak önerge verdi.
TBMM GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLDİ
5 siyasi partinin ortak önerisi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
109 KİŞİ ÖLDÜ, BİN 36 KİŞİ YARALANDI
İzmir'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde 109 kişi yaşamını yitirmiş, bin 36 kişi ise yaralanmıştı.