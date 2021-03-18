Son dakika... 45 İlden toplanan şehit toprakları Avcılar'a emanet
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Son dakika... 45 İlden toplanan şehit toprakları Avcılar'a emanet

18.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:58
Son dakika... 45 İlden toplanan şehit toprakları Avcılar'a emanet

Gelen son dakika haberlerine göre Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Muharip Gaziler Derneği Avcılar Temsilciliği üyelerini makamında ağırladı.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Muharip Gaziler Derneği Avcılar Temsilciliği üyelerini makamında ağırladı. Derneğin Avcılar temsilciğinin başkanlığını yürüten Nurettin Ağaoğlu, Hançerli'ye 45 ilden topladıkları şehit toprağını takdim etti.

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, sabah saatlerinde Avcılar Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma törenine birlikte katıldığı gazileri makamında ağırladı.

Muharip Gaziler Derneği Avcılar Temsilciliği üyeleri "Şehitlerimize Gidiyoruz" projesi kapsamında il il dolaşarak topladıkları şehit toprağını Başkan Hançerli'ye takdim etti.

Hançerli, Kıbrıs Harbinde kahramanlık örneği gösteren gazileri belediyede ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Gazilerle bir süre sohbet eden Hançerli, kendisine takdim edilen şehit toprağını kabul ederken şunları söyledi: "Bizim için çok kıymetli çok kutsal bir armağan. Bu toprağa gözümüz gibi bakacağız. Şehit ve gazilerimizin emeğiyle, mücadelesiyle, kanlarıyla bu topraklarda nefes alma, yaşama hakkı bulduğumuzu unutmayacağız. Sizin nezdinizde bir kez daha burada tekrarlamış olalım; İlelebet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşaması için mücadele edeceğiz." - İSTANBUL

Son dakika... 45 İlden toplanan şehit toprakları Avcılar'a emanet
Son dakika... 45 İlden toplanan şehit toprakları Avcılar'a emanet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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