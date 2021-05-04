Son dakika 3. sayfa: Zeytinburnu'nda şaşkın hırsızlar kamerada
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Son dakika 3. sayfa: Zeytinburnu'nda şaşkın hırsızlar kamerada

Son dakika 3. sayfa: Zeytinburnu'nda şaşkın hırsızlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde marketten sigara dolabını çalmaya çalışan şaşkın hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde marketten sigara dolabını çalmaya çalışan şaşkın hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlardan biri sigara dolabını açmaya çalışırken reyonu üstüne düşürdü. Marketten çıkardıkları sigara dolabıyla kaçmayı başaramayan hırsızlar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.

Olay, 28 Nisan günü saat 06.30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi'ndeki bir zincir market şubesinde gerçekleşti. İddiaya göre, hırsızlar sabahın erken saatlerinde marketin kapı kilidini kırarak içeri girdi. Hırsızlardan biri sigara dolabını elinde bulunan tornavidayla açmaya çalışırken market reyonu üzerine düştü.

Şaşkın hırsızlar kapağını açamadıkları sigara dolabını çalarak marketten dışarı çıktı. Sigara dolabıyla ilerlemekte zorluk çeken hırsızlar, sigara dolabını ara sokakta bir otomobilin üzerine bıraktı. Dolabın içinden alabildikleri sigara paketlerini ceplerine dolduran hırsızlar olay yerinden uzaklaştı.

Şaşkın hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Market çalışanlarının ihbarı üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Çalışmaların neticesinde C.N. ve S.T. İsimli kişiler olduğu belirlenen hırsızlar kıskıvrak yakalandı. C.N. ve S.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şaşkın hırsızlar kamerada

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların kapıyı zorlayarak içeri girdiği görülüyor. Hırsızlardan biri sigara dolabının kapağını açmaya çalışırken market reyonu üzerine düşüyor. Sigara dolabıyla marketten çıkan hırsızlar bir sokak arasında sigara dolabını bırakarak uzaklaşıyor. - İSTANBUL

Son dakika 3. sayfa: Zeytinburnu'nda şaşkın hırsızlar kamerada
Son dakika 3. sayfa: Zeytinburnu'nda şaşkın hırsızlar kamerada
Son dakika 3. sayfa: Zeytinburnu'nda şaşkın hırsızlar kamerada
Son dakika 3. sayfa: Zeytinburnu'nda şaşkın hırsızlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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