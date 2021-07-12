Son dakika 3. sayfa: Uzman Çavuş barajda boğularak öldü
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Son dakika 3. sayfa: Uzman Çavuş barajda boğularak öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Uzman Çavuş barajda boğularak öldü Malatya'da barajda kayısı kasası yıkarken, suya kapılan 28 yaşındaki Uzman Çavuş hayatını kaybetti.

Uzman Çavuş barajda boğularak öldü

MALATYA - Malatya'da barajda kayısı kasası yıkarken, suya kapılan 28 yaşındaki Uzman Çavuş hayatını kaybetti.

Olay, Kale ilçesine bağlı Düztarla Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kayısı kasalarını yıkamak için beraberindeki arkadaşları ile baraja giden Uzman Çavuş Okan Karaca girdiği suda bir süre sonra gözden kaybolurken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı dalgıçları sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yapılan çalışmalarda kıyıya 20 metre uzaklıkta 5 metre derinlikte Uzman Çavuş Okan Karaca'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Uzman Çavuş'un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika 3. sayfa: Uzman Çavuş barajda boğularak öldü
Son dakika 3. sayfa: Uzman Çavuş barajda boğularak öldü
Son dakika 3. sayfa: Uzman Çavuş barajda boğularak öldü
Son dakika 3. sayfa: Uzman Çavuş barajda boğularak öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

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