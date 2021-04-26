Son dakika 3. sayfa: Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Son dakika 3. sayfa: Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Antalya'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 07 LLR 83 plakalı traktörüyle Akseki ilçesine giden Mustafa Şen (69), ehliyeti olmadığı için iddiaya göre dönüşte Hazıobası uygulama noktasından geçmemek için ara yollardan Çavuşköy Mahallesi'ne saptı. Manavgat ilçesi Aralar mevkiinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Şen, olay yerinde yaşamını yitirdi. - ANTALYA

Son dakika 3. sayfa: Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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