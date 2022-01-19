Son dakika 3. sayfa: Telefonunu düşüren gencin buz gibi göle daldığı anlar kamerada

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Telefonunu düşüren gencin buz gibi göle daldığı anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde telefonunu düşürdüğü göle giren genci görenler hayrete düştü. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde bulunan yapay gölde meydana geldi. Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü İnegöl'de ilginç bir olay yaşandı. Kültür Park içinde gezen bir genç, bir anlık dikkatsizlik sonucu elinde bulunan cep telefonunu gölete düşürdü. Telefonunu almak için yoğun mücadele veren genç son çare olarak kıyafetleri ile birlikte buz gibi suya girdi. Arkadaşlarının ısrar etmesi sonucu suya dalan gencin bütün uğraşları sonuçsuz kaldı. Telefonu alamayan genç arkadaşlarının yardımıyla sudan çıktı. Donma tehlikesi geçiren genç evine gitti.