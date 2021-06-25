Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da sahte içkiden Afgan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da sahte içkiden Afgan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da sahte içkiden Afgan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki nedeniyle hastanelik olan 11 kişiden Afgan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki nedeniyle hastanelik olan 11 kişiden Afgan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Önceki gece zehirlendikleri gerekçesi ile hastaneye başvuran 4 kişiden 2'si diyalize bağlanırken, diğer iki kişi ise yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edilmişlerdi.

Kişilerin aynı büfeden el yapımı kaçak içki aldıklarını söylemesinin ardından harekete geçen polis büfeye baskın düzenleyerek sahte içkilere el koymuştu.

Gün içinde hastaneye müracaat eden kişi sayısının 11'e yükseldiği olayda Afgan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

Bu kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. - TEKİRDAĞ

Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da sahte içkiden Afgan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Kaan Yıldırım Bergüzar Korel
Spor Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Emre Kocadağ Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da sahte içkiden Afgan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 15:52:42. #1.16#

title