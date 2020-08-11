Son dakika 3. sayfa: Tarsus'ta silahlı yaralama

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi silahla ağır yaralandı.

Olay, Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, C.G. (17), M.A. (38) ve Nedim D. (48) adlı kişiler henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G. üzerinde bulundurduğu silahla iddiaya göre Nedim D.'ye ateş ederek karın bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Nedim D., çağrılan 112 Acil Servisi ekibiyle Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra firar eden C.G. ile M.A., trafik polisleri tarafından metruk bir binanın içinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli M.A. ve C.G.'nin üzerinde 1 adet silah çıktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA