Son dakika... Suudi Arabistan'da kum fırtınasında zincirleme kaza: 2 ölü, 14 yaralı

Son dakika haberlerine göre - Suudi Arabistan'da kum fırtınasında zincirleme kaza: 2 ölü, 14 yaralı Suudi Arabistan'da kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu en az 20 araç birbirine girdi.

- Suudi Arabistan'da kum fırtınasında zincirleme kaza: 2 ölü, 14 yaralı

RİYAD - Suudi Arabistan'da kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu en az 20 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın güneyindeki Al-Aflaj vilayetinde etkili olan kum fırtınası, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin azalması, zincirleme kazayı beraberinde getirdi. Al-Ajlia bölgesinde akaryakıt yüklü tankerler dahil en az 20 araç birbirine girdi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Al-Aflaj Hastanesine ve Al-Saleel Hastanesine kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar