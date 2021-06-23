Son dakika 3. sayfa: Su dolu kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Su dolu kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre - Su dolu kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 7 metrelik su dolu kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

- Su dolu kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

KAYSERİ - Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 7 metrelik su dolu kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Felahiye ilçesi Kuruhöyük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir köpeğin 7 metrelik kuyuya düştüğü ve orada mahsur kaldığı ihbarınının ardından bölgeye gitti. Ekipler, merdiven ve ip aracılığıyla köpeği zarar vermeden mahsur kaldığı yerden kurtardı. Su dolu kuyuda kalan köpeğin korkmaması için itfaiye ekiplerinin okşayarak sevmesi ve kurtarma operasyonu amatör kameralara yansıdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla güçlendirilen İtfaiye Daire Başkanlığı, 16 istasyon, 53 araç ve 258 personel ile kentte yangından trafik kazasına, doğal afetlerden, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumaya ve kurtarmaya kadar birçok konuda görevini sürdürüyor.

Son dakika 3. sayfa: Su dolu kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika 3. sayfa: Su dolu kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika 3. sayfa: Su dolu kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika 3. sayfa: Su dolu kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 küçük kız kardeşten geriye kalan elbise ve oyuncaklar yürek burktu
3 küçük kız kardeşten geriye kalan elbise ve oyuncaklar yürek burktu
Acının fotoğrafı! 3 çocuklarını da aynı yangında kaybettiler
Acının fotoğrafı! 3 çocuklarını da aynı yangında kaybettiler
Ayvalık'ta sahipli bir köpeğin hunharca katledildiği iddiası
Ayvalık'ta sahipli bir köpeğin hunharca katledildiği iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson İbrahim Reisi Meral Akşener Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Yüce Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Mert Müldür Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: Su dolu kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 14:00:18. #1.14#

title