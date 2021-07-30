Son dakika 3. sayfa: Sivas'ta kaçakçılık operasyonu: 102 bin 600 adet makaron ele geçirildi

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Son dakika haberleri... - Sivas'ta kaçakçılık operasyonu: 102 bin 600 adet makaron ele geçirildi Sivas'ta polis ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

- Sivas'ta kaçakçılık operasyonu: 102 bin 600 adet makaron ele geçirildi

SİVAS - Sivas'ta polis ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde ve iş yerine ait depoda arama yapıldı. Yapılan aramada 102 bin 600 adet bandrolsüz makaron, 2 bin 260 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 115 adet TAPDK bandrolü, 3 kilogram bandrolsüz tütün, 550 gram bandrolsüz pipo tütünü, 13 bin 950 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 1'er adet elektrikli ve kollu sigara sarma makinası ele geçirildi. Suça karışan 2 şahsa ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan gerekli yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit