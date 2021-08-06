Son dakika 3. sayfa: Sitenin bahçesinden bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı
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Son dakika 3. sayfa: Sitenin bahçesinden bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı

Son dakika 3. sayfa: Sitenin bahçesinden bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Konya'da sabahın erken saatlerinde bir sitenin bahçesinde bulunan bisikleti çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya'da sabahın erken saatlerinde bir sitenin bahçesinde bulunan bisikleti çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün saat 05.42'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Ortaköy Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin önünden geçen 2 hırsızlık şüphelisinden biri bahçedeki bisikleti görünce yönünü değiştirerek siteye girdi. Bisiklete doğru yönelen hırsızlık şüphelisi, rahat tavırlarla yürüdükten sonra bisikletin yanına vardı. Daha sonra omzunda asılı olan çantasından bir şeyler çıkardığı anlaşılan hırsızlık şüphelisi, merdiven yanında kaldırımda bulunan bisikleti aldıktan sonra binerek gitti. Sitenin dışına çıkan hırsızlık şüphelisi, kendisini yine çalıntı olduğu tahmin edilen bisikletiyle dışarıda bekleyen arkadaşıyla birlikte kayıplara karıştı.

Sabah işe gitmek için dışarıya çıktığında bisikletini yerinde göremeyen 65 yaşındaki İsmet Keskin, durumu yöneticiye bildirince güvenlik kameraları incelendi ve hırsızlık olayı anlaşıldı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bisikletinin çalındığını ihbar eden İsmet Keskin, bisikletinin bulunmasını ve hırsızın yakalanmasını istiyor. - KONYA

Son dakika 3. sayfa: Sitenin bahçesinden bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı
Son dakika 3. sayfa: Sitenin bahçesinden bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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