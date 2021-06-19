Son dakika haberi... Polise yakalanan hırsız 'ben yapmadım' diyerek ağladı
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Son dakika haberi... Polise yakalanan hırsız 'ben yapmadım' diyerek ağladı

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Polise yakalanan hırsız 'ben yapmadım' diyerek ağladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaattan demir çalan hırsızlık şüphelisi, "Ben yapmadım" diyerek ağladı.

Polise yakalanan hırsız 'ben yapmadım' diyerek ağladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaattan demir çalan hırsızlık şüphelisi, "Ben yapmadım" diyerek ağladı.

Olay Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes bulvarı üzerinde bulunan inşaat halindeki binada meydana geldi.

İddiaya göre Ender Ç.(29), çalıştığı iş yerinden izinsiz aldığı kamyonetle inşaat halindeki binaya geldi. İnşaattaki demirleri kamyonete yükleyen şüpheli, hızla uzaklaştı. Demirleri başka bir yere indiren şüpheli yeniden inşaata geldi. O sırada durumu fark eden bir vatandaş, durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı yakaladılar.

Kelepçe takılan şüpheli Ender Ç. "Ben yapmadım" diyerek ağladı. Zorlukla sakinleştirilen şahıs gözaltına alınırken, şahsın üzerinden uyuşturucu kullanım aparatı çıktı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi... Polise yakalanan hırsız 'ben yapmadım' diyerek ağladı
Son dakika haberi... Polise yakalanan hırsız 'ben yapmadım' diyerek ağladı
Son dakika haberi... Polise yakalanan hırsız 'ben yapmadım' diyerek ağladı
Son dakika haberi... Polise yakalanan hırsız 'ben yapmadım' diyerek ağladı
Son dakika haberi... Polise yakalanan hırsız 'ben yapmadım' diyerek ağladı
Son dakika haberi... Polise yakalanan hırsız 'ben yapmadım' diyerek ağladı
Son dakika haberi... Polise yakalanan hırsız 'ben yapmadım' diyerek ağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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