Son dakika haberi... Polise yakalanan hırsız 'ben yapmadım' diyerek ağladı

Gelen son dakika haberine göre Polise yakalanan hırsız 'ben yapmadım' diyerek ağladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaattan demir çalan hırsızlık şüphelisi, "Ben yapmadım" diyerek ağladı.