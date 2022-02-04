Son dakika 3. sayfa: Ordu'da yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler: Ordu'nun Korgan ilçesinde tüp patlaması sonucu meydana gelen yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.
KORGAN, ORDU (İHA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde tüp patlaması sonucu meydana gelen yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Tepealan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüp patlaması sonucu 1 evde yangın çıktı. Yangında evde bulunan biri 4, diğeri 1 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışması yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa