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Son dakika 3. sayfa: Ordu'da yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Ordu'da yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Ordu'nun Korgan ilçesinde tüp patlaması sonucu meydana gelen yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

KORGAN, ORDU (İHA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde tüp patlaması sonucu meydana gelen yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Tepealan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüp patlaması sonucu 1 evde yangın çıktı. Yangında evde bulunan biri 4, diğeri 1 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışması yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yangın, Korgan, Ordu, 3. Sayfa, Haber

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