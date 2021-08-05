Son dakika 3. sayfa: Mardin'de zırhlı polis aracı köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 2'si polis 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Mardin'de zırhlı polis aracı köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 2'si polis 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Mardin'de zırhlı polis aracı köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 2'si polis 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Mardin-Kızıltepe karayolunda zırhlı polis aracı köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi.

Mardin-Kızıltepe karayolunda zırhlı polis aracı köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi. Kaza, 2 polis memuru ve 1 sivil vatandaş yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Kızıltepe-Mardin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda bulunan köpeğe çarpmamak için manevra yapan zırhlı polis aracı devrildi. Kazada, 2 polis memuru ve 1 sivil vatandaş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - MARDİN

Son dakika 3. sayfa: Mardin'de zırhlı polis aracı köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 2'si polis 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sol şeritte zorla indirilen kadın, arkadan gelen aracın altında kalarak can verdi
Sol şeritte zorla indirilen kadın, arkadan gelen aracın altında kalarak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ümit Dündar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Onur Akay Seda Sayan Hande Erçel
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: Mardin'de zırhlı polis aracı köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 2'si polis 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 11:30:38. #1.15#

title