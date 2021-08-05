Son dakika 3. sayfa: Mardin'de zırhlı polis aracı köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 2'si polis 3 yaralı

Son dakika haberlerine göre Mardin-Kızıltepe karayolunda zırhlı polis aracı köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi.

Mardin-Kızıltepe karayolunda zırhlı polis aracı köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi. Kaza, 2 polis memuru ve 1 sivil vatandaş yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Kızıltepe-Mardin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda bulunan köpeğe çarpmamak için manevra yapan zırhlı polis aracı devrildi. Kazada, 2 polis memuru ve 1 sivil vatandaş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı