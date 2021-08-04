Son dakika 3. sayfa: Malatya'da trafiği felç eden zincirleme kaza
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Son dakika 3. sayfa: Malatya'da trafiği felç eden zincirleme kaza

Son dakika 3. sayfa: Malatya'da trafiği felç eden zincirleme kaza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Malatya'da alt geçitte meydana gelen 2 ayrı zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi.

Malatya'da alt geçitte meydana gelen 2 ayrı zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi.

Kaza, Çevre Yolu Adliye Kavşağı mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ'dan gelerek Ankara istikametine giden bir tır alt geçit çıkışında arızalandı. Seyir halinde iken aniden duran araca bir kamyon çarparken, kamyona ise bir otomobil çarptı. Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafik durma noktasına gelirken, alt geçit içerisinde ikinci bir kaza daha meydana geldi. Toplamda 6 aracın karıştığı zincirleme kazalarda bir çocuk hafif şekilde yaralanırken, bölgeye çok sayıda trafik ekibi sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda büyük hasar oluşurken, durma noktasına gelen trafik araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Son dakika 3. sayfa: Malatya'da trafiği felç eden zincirleme kaza
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da trafiği felç eden zincirleme kaza
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da trafiği felç eden zincirleme kaza
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da trafiği felç eden zincirleme kaza
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da trafiği felç eden zincirleme kaza
Son dakika 3. sayfa: Malatya'da trafiği felç eden zincirleme kaza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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