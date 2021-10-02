Okuldan çıkan liseli kız öğrenciler parkta yumruk yumruğa birbirine girdi - Haberler
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Okuldan çıkan liseli kız öğrenciler parkta yumruk yumruğa birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da liseli kız öğrenciler, okul çıkışı parkta birbirleriyle kavga etti. Yanlarında bulunan erkek öğrenciler kavgayı ayırmaya çalışırken, olay anı anbean kameraya yansıdı.

Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Merkez Park içerisinde meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, liseli kız öğrenciler, okul çıkışında parka gitti. Bilinmeyen bir sebepten dolayı kız öğrenciler bir anda park içerisinde birbirleriyle Kavga edip yumruklaşmaya başladı.

ERKEK ÖĞRENCİLER KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Yanlarında bulunan erkek öğrenciler ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Park güvenliği ile vatandaşlar olaya müdahil olmasıyla kavga son buldu. Kavga eden kız öğrenciler birbirlerine hakaret ederek parktan ayrıldı.

Okuldan çıkan liseli kız öğrenciler parkta yumruk yumruğa birbirine girdi
İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Son Dakika Haberleri
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Haber: Okuldan çıkan liseli kız öğrenciler parkta yumruk yumruğa birbirine girdi - Haberler
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