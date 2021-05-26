Son dakika haberleri... Kuzenini öldüren ve 1 kişiyi yaralayan katil zanlısı tutuklandı
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Son dakika haberleri... Kuzenini öldüren ve 1 kişiyi yaralayan katil zanlısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: - Kuzenini öldüren ve 1 kişiyi yaralayan katil zanlısı tutuklandı Zonguldak'ta kuzeni kuzeni Sercan Kılıç'ı öldürüp, arkadaşı Ferdi Gebedek'i de yaralayan Ali Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Kuzenini öldüren ve 1 kişiyi yaralayan katil zanlısı tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kuzeni kuzeni Sercan Kılıç'ı öldürüp, arkadaşı Ferdi Gebedek'i de yaralayan Ali Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün merkeze bağlı Ontemmuz mahallesinde meydana gelen olayda, katil zanlısı Kılıç, ifadesinde, eşi N.K.'nin kendisini aldattığı şüphesiyle konuşmak üzere Gebedek ile bir araya geldiğini ve aldatma olayını doğrular gibi konuştuğu için kuzeni ile arkadaşını vurduğunu, N.K.'nin de üzerine ateş ettiğini ancak kaçtığını beyan etmişti. Sercan Kılıç'ın ölümüne sebep olan ve Ferdi Gebedek'i başından ağır yaralayan Ali Kılıç, emniyetteki ifadesinin ardından yoğun güvenlik önlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri... Kuzenini öldüren ve 1 kişiyi yaralayan katil zanlısı tutuklandı
Son dakika haberleri... Kuzenini öldüren ve 1 kişiyi yaralayan katil zanlısı tutuklandı
Son dakika haberleri... Kuzenini öldüren ve 1 kişiyi yaralayan katil zanlısı tutuklandı
Son dakika haberleri... Kuzenini öldüren ve 1 kişiyi yaralayan katil zanlısı tutuklandı
Son dakika haberleri... Kuzenini öldüren ve 1 kişiyi yaralayan katil zanlısı tutuklandı
Son dakika haberleri... Kuzenini öldüren ve 1 kişiyi yaralayan katil zanlısı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram

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