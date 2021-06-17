Küçükçekmece'deki kağıt fabrikasında çıkan yangın devam ediyor

- Küçükçekmece'deki kağıt fabrikasında çıkan yangın devam ediyor Küçükçekmece Halkalı'da bulunan bir kağıt üretim fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın devam ediyor.

- Küçükçekmece'deki kağıt fabrikasında çıkan yangın devam ediyor

İSTANBUL - Küçükçekmece Halkalı'da bulunan bir kağıt üretim fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın devam ediyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın saat 00.00'da Küçükçekme Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan kağıt üretim fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has