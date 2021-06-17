Küçükçekmece'deki kağıt fabrikasında çıkan yangın devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçükçekmece'deki kağıt fabrikasında çıkan yangın devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Haberler | 3. Sayfa

- Küçükçekmece'deki kağıt fabrikasında çıkan yangın devam ediyor Küçükçekmece Halkalı'da bulunan bir kağıt üretim fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın devam ediyor.

- Küçükçekmece'deki kağıt fabrikasında çıkan yangın devam ediyor

İSTANBUL - Küçükçekmece Halkalı'da bulunan bir kağıt üretim fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın devam ediyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın saat 00.00'da Küçükçekme Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan kağıt üretim fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Küçükçekmece'deki kağıt fabrikasında çıkan yangın devam ediyor
Küçükçekmece'deki kağıt fabrikasında çıkan yangın devam ediyor
Küçükçekmece'deki kağıt fabrikasında çıkan yangın devam ediyor
Küçükçekmece'deki kağıt fabrikasında çıkan yangın devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

Yavru kedileri pişirip yedi! Vahşeti ortaya çıkaran komşu, detayları anlattı: Anne kedi fırını tırnakladı, içinden kötü kokular geliyordu
Yavru kedileri pişirip yedi! Vahşeti ortaya çıkaran komşu, detayları anlattı: Anne kedi fırını tırnakladı, içinden kötü kokular geliyordu
Küçükçekmece'de dehşete düşüren kedi olayının görgü tanıkları konuştu
Küçükçekmece'de dehşete düşüren kedi olayının görgü tanıkları konuştu
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Angela Merkel Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Roland Garros Merih Demiral Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçükçekmece'deki kağıt fabrikasında çıkan yangın devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 01:35:10. #1.15#

title