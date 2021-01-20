Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü
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Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü

20.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:25

Kocaeli'nde evli bir kadın, yeni doğan erkek bebeğini bıçaklayarak öldürdü. Kanaması olduğu için hastanede tedavi altına alınan kadının odasının önünde ise polis ekipleri güvenlik amacıyla nöbet tutuyor.

Korkunç olay, İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.T. adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evinde bıçaklayarak öldürdü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından kanaması olduğu için hastaneye kaldırılan M.T., özel bir hastanede tedavi altına alındı. Evde ölü bulunan bebek, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

M.T.'nin özel hastanede tedavisi sürerken, polis ekiplerince gözaltına alınan eşi H.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Özel hastanede tedavi altına alınan M.T.'nin hastane odası önünde polis ekipleri güvenlik amacıyla beklediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

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