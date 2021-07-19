Son dakika 3. sayfa: Kırıkkale'de mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika 3. sayfa: Kırıkkale'de mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika 3. sayfa: Kırıkkale'de mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Kırıkkale'de mantar yedikten sonra rahatsızlanan 1'i çocuk, 8 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de mantar yedikten sonra rahatsızlanan 1'i çocuk, 8 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkızlı köyünde topladıkları mantardan yaptıkları yemeği yiyen Sultan K. (72), Mustafa K. (68), Ganime Y. (50), Safinaz Y. (48), Bahar G. (38), Ömer Batuhan Y. (24), Yusuf Berke Y. (18) ve Furkan Efe G. (15) bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla köye çok sayıda ambulans sevk edildi. Mantardan zehirlendikleri şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 8 kişi tedavi altına alındı. - KIRIKKALE

Son dakika 3. sayfa: Kırıkkale'de mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika 3. sayfa: Kırıkkale'de mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika 3. sayfa: Kırıkkale'de mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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