Kazada telef olduğu düşünülen inek bir anda ayaklandı
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Kazada telef olduğu düşünülen inek bir anda ayaklandı

14.11.2020 20:29 | Son Güncelleme: 14.11.2020 21:06

Kazada telef olduğu düşünülen inek bir anda ayaklandı Karabük'te seyir halindeki hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan ineğe çarptı.

Kazada telef olduğu düşünülen inek bir anda ayaklandı

KARABÜK - Karabük'te seyir halindeki hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan ineğe çarptı. Kazada telef olduğu sanılan inek bacağından çekilince ayaklanıp uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre kaza Karabük-Eskipazar karayolu Söğütlüçeşme mevkiinde meydana gedi. Sürücüsünün isminin öğrenilmediği 78 BK 865 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan ineğe çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle inek yere yıkıldı. Telef olduğu düşünülen inek bacağından tutulup kenara çekilince ayaklanıp olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedilirken, araçta maddi hasar oluştu.

Kazada telef olduğu düşünülen inek bir anda ayaklandı
Kazada telef olduğu düşünülen inek bir anda ayaklandı
Kazada telef olduğu düşünülen inek bir anda ayaklandı
Kazada telef olduğu düşünülen inek bir anda ayaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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