Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu
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Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu

10.10.2020 14:41 | Son Güncelleme: 10.10.2020 15:53

Antalya'da arkadaşıyla denize inmek istediği kayalık alanda ayağının yaralanması sonucu mahsur kalan Ukrayna uyruklu erkek turist itfaiyenin 6 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akyarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentteki bir otelde tatil yapan Ukrayna uyruklu iki erkek turist, denize girmek için Akyarlar mevkiine geldi. 2 arkadaş yaklaşık denize yüz metre yükseklikteki kayalık alandan sahile ulaşmak için yürümeye başladı. Sarp kaya ve makilik alandan yaklaşık 50 metre iniş yapan iki arkadaştan Vitariy Mironovic'in (33) ayağı kayıp düşmesi sonucu yaralandı.

ARKADAŞI YARDIM ÇAĞIRDI

Yürüme kabiliyeti olmayan ve üzerlerinde telefon bulunmayan arkadaşlardan birisi yardım çağırmak için yakındaki bir kamp alanına ulaştı. Kamp alanından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE ERİ DE FENALAŞTI

İtfaiye ekiplerinden bir er, ilk olarak güvenli noktadan yaralı turistin yanına ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Yeri belirlenen turisti çıkarmak için kurtarma çalışması başladı. Şahsın yanına ulaşan ve aradaki iletişimi sağlayan bir itfaiye eri sıcak nedeniyle kalın kamuflajının içinde fenalaştı. Fenalaşan itfaiye eri, arkadaşları tarafından yukarı çekildi. Ambulansta tedavisi yapılan itfaiyecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Koruyucu bariyerlere halatlarla kurtarma sistemi kuran ekipler, yaralı turistin yanına bir kez daha ulaştı. İstediği suda verilen turist, beline bağlanan halatlar yardımıyla yanındaki itfaiye eriyle birlikte yaklaşık 2 saatte yukarı çekildi. Yaralı şahsın arkadaşı da yukarı gelip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Durumunun iyi olduğu belirlenen Ukraynalı turist, kendisini kurtaran ekibe teşekkürlerini sundu.

Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu
Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu
Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu
Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu
Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu
Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu
Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu
Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu
Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu
Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu
Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu
Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu
Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu
Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu
Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu
Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu
Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu
Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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