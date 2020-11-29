Son dakika 3. sayfa: Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti
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Son dakika 3. sayfa: Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti

29.11.2020 13:13 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:16
Son dakika 3. sayfa: Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karaman'da çalıştığı bisküvi fabrikasında kafasını kek makinesine kaptıran işçi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karaman'da çalıştığı bisküvi fabrikasında kafasını kek makinesine kaptıran işçi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Mesut Kara, çalışmakta olan kek makinesine kafasını kaptırdı. Mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı makineden ağır yaralı olarak çıkarılan işçi, çağırılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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