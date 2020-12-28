Japonya'daki Otake Yanardağı'nda patlama! Ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor
Japonya'daki Suwanose Adası'nda bulunan Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Kopan kaya parçaları 1.5 kilometrelik mesafeye saçılırken, kraterden çıkan dumanlar 200 metre yüksekliğe ulaştı. Henüz ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor.
Kagoshima eyaletindeki Suwanose Adası'nda bulunan Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın verdiği bilgilere göre, Kagoshima'nın 230 kilometre güney batısındaki volkanik adada bulunan yanardağ dün gece yerel saatle 02:48'de faaliyete geçti.
DUMANLAR 200 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI
Volkanik hareketlilik nedeniyle kopan kaya parçalarının yaklaşık 1.5 kilometrelik mesafeye saçıldığı öğrenilirken, kraterden çıkan dumanların 200 metre yüksekliğe ulaştığı kaydedildi.
KAYIPLARIN SAYISI BİLİNMİYOR
Patlamanın ardından ölü ya da yaralı bildirilmezken, Japonya Meteoroloji Ajansı bölgedeki uyarı seviyesini üçe yükselterek 'kratere yaklaşılmama' çağrısında bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı