Japonya'daki Otake Yanardağı'nda patlama! Ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor
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Japonya'daki Otake Yanardağı'nda patlama! Ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor

28.12.2020 08:59 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:02
Japonya'daki Otake Yanardağı'nda patlama! Ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor

Japonya'daki Suwanose Adası'nda bulunan Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Kopan kaya parçaları 1.5 kilometrelik mesafeye saçılırken, kraterden çıkan dumanlar 200 metre yüksekliğe ulaştı. Henüz ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor.

Kagoshima eyaletindeki Suwanose Adası'nda bulunan Otake Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın verdiği bilgilere göre, Kagoshima'nın 230 kilometre güney batısındaki volkanik adada bulunan yanardağ dün gece yerel saatle 02:48'de faaliyete geçti.

DUMANLAR 200 METRE YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

Volkanik hareketlilik nedeniyle kopan kaya parçalarının yaklaşık 1.5 kilometrelik mesafeye saçıldığı öğrenilirken, kraterden çıkan dumanların 200 metre yüksekliğe ulaştığı kaydedildi.

KAYIPLARIN SAYISI BİLİNMİYOR

Patlamanın ardından ölü ya da yaralı bildirilmezken, Japonya Meteoroloji Ajansı bölgedeki uyarı seviyesini üçe yükselterek 'kratere yaklaşılmama' çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 10:02:22. #1.14#
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