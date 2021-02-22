İtalya'nın Kongo Büyükelçisi Luca Attanasio saldırıda öldü
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BBC

İtalya'nın Kongo Büyükelçisi Luca Attanasio saldırıda öldü

22.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:41
İtalya'nın Kongo Büyükelçisi Luca Attanasio saldırıda öldü

İtalya'nın Kongo Büyükelçisi Luca Attanasio'yu taşıyan konvoya saldırı düzenlendi.

İtalya'nın Kongo Büyükelçisi Luca Attanasio'yu taşıyan konvoya saldırı düzenlendi. Saldırıda, Büyükelçi Attanasio ve bir İtalyan güvenlik görevlisi öldü.

İtalya Dışişleri Bakanlığı saldırıyı ve can kayıplarını doğruladı. 44 yaşındaki Büyükelçi Attanasio'nun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Goma kentinde aracına düzenlenen saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. İtalyan basınına göre saldırı, ülkedeki Birleşmiş Milletler barış gücünün (MONUSCO) konvoyuna düzenlendi.

Konvoyda AB delegasyonu da bulunuyordu. İtalyan basını, saldırının bir kaçırma girişimi olabileceği yönünde iddialara da yer verdi.

BBC
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