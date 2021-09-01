İsrail'de parkta çıkan yangın araçlara sıçradı
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İsrail'de parkta çıkan yangın araçlara sıçradı

İsrail'de parkta çıkan yangın araçlara sıçradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Holon şehrinde bulunan bir parkta çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Holon şehrinde bulunan bir parkta çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Holon şehrinde bir parkta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın parkın yakınında park halindeki araçlara sıçradı. Alevlere teslim olan 7 aracın kullanılamaz hale geldiği aktarılırken, olay yerine 4 itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

İsrail'de parkta çıkan yangın araçlara sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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