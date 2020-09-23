Yoldan çıkan otomobil kanala devrildi: 5 yaralı
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Yoldan çıkan otomobil kanala devrildi: 5 yaralı

23.09.2020 10:34 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:47

Yoldan çıkan otomobil kanala devrildi: 5 yaralı Feci kazada emniyet kemeri takılı olan 5 kişi ölümden döndü Gaziantep'te bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Yoldan çıkan otomobil kanala devrildi: 5 yaralı

Feci kazada emniyet kemeri takılı olan 5 kişi ölümden döndü

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralıların tamamının emniyet kemerinin bağlı olmasının can kaybını önlediği ortaya çıktı.

Kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı Güngürge Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Neslihan K. yönetimindeki 27 BOY 90 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Neslihan G., Necip K., Sevcihan K., Zeliha K. ve Mehmet G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yaralananların emniyet kemerinin bağlı olması nedeniyle ölümden döndükleri öğrenildi.

Yoldan çıkan otomobil kanala devrildi: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUT GENÇ

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