Son dakika 3. sayfa: Eşinin öldürdüğü özel harekat polisi için tören düzenlendi
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Son dakika 3. sayfa: Eşinin öldürdüğü özel harekat polisi için tören düzenlendi

Son dakika 3. sayfa: Eşinin öldürdüğü özel harekat polisi için tören düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polisi için görev yaptığı emniyet binasının önünde tören düzenlenip helallik alındı.

Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polisi için görev yaptığı emniyet binasının önünde tören düzenlenip helallik alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 31 yaşındaki polis memuru Emrullah Çitil, evlerinde aralarında çıkan tartışmada eşi Yasemin Çitil'in (26) silahlı saldırısına uğradı. 4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Çitil, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karayolları Bölge Müdürlüğünde memur olarak çalıştığı öğrenilen 1 çocuk annesi Yasemin Çitil ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, aynı saatlerde polis memuru için görev yaptığı özel harekat binası önünde tören yapıldı. Burada meslektaşlarından helallik alındı.

Törene, emniyet mensupları ve Emrullah Çitil'in birlikte görev yaptığı meslektaşları katıldı. Yapılan duanın ardından Emrullah Çitil'in tabutu mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Emrullah Çitil'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi. - SAMSUN

Son dakika 3. sayfa: Eşinin öldürdüğü özel harekat polisi için tören düzenlendi
Son dakika 3. sayfa: Eşinin öldürdüğü özel harekat polisi için tören düzenlendi
Son dakika 3. sayfa: Eşinin öldürdüğü özel harekat polisi için tören düzenlendi
Son dakika 3. sayfa: Eşinin öldürdüğü özel harekat polisi için tören düzenlendi
Son dakika 3. sayfa: Eşinin öldürdüğü özel harekat polisi için tören düzenlendi
Son dakika 3. sayfa: Eşinin öldürdüğü özel harekat polisi için tören düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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