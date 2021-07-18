Son dakika haberleri... Esenyurt'ta kamyon arkasında tehlikeli yolculuk kamerada
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Son dakika haberleri... Esenyurt'ta kamyon arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta kamyon arkasında tehlikeli yolculuk kamerada Esenyurt'ta kamyon arkasında gerçekleşen tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi.

Esenyurt'ta kamyon arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta kamyon arkasında gerçekleşen tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi. Bir nakliye kamyonun arkasında bulunan basamakta yolculuk yapan iki şahıs, görenlere pes dedirtti. İki şahsın canlarını hiçe sayarak yaptığı yolculuk anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Bağlarçeşme Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. İki şahsın seyir halinde bulunan bir kamyondaki tehlikeli yolculuğu görenlerde büyük korku uyandırdı. Şahıslar, bir nakliye kamyonunun arkasında bulunan basamağa oturarak yolculuk yaptı. Durumun vahametini fark etmeyen şahıslar, insanların bakışlarına aldırmadan yolculuklarına devam etti. Şahısların o tehlike dolu yolculuk anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta kamyon arkasında tehlikeli yolculuk kamerada
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta kamyon arkasında tehlikeli yolculuk kamerada
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta kamyon arkasında tehlikeli yolculuk kamerada
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta kamyon arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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