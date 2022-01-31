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Son dakika haberi... İstanbul Esenler'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü

AA, İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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Son dakika haberi... İstanbul Esenler'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü

Son dakika haber... İstanbul'un Esenler ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

ESENLER, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenler ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nene Hatun Mahallesi 175 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık ekipleri, yangın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Son dakika haberi... İstanbul Esenler'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Esenler, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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