Son dakika 3. sayfa: Esenler'de 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı... Kedisi 'Pıtır'ı kucağına alan sahibi gözyaşlarını tutamadı

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı... Kedisi 'Pıtır'ı kucağına alan sahibi gözyaşlarını tutamadı

İSTANBUL - Esenler'de 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın sırasında içeride mahsur kalan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kedisi 'Pıtır'ı kucağına alan sahibi gözyaşlarını tutamazken, metrelerce uzaktan görünen yangın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenler Birlik Mahallesi Fatih Sultan Mehmed Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu ekiplere ihbar etti. Olay yerine, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, emniyet şeridi çekerek çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Yangın sırasında 3. katta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Camdan dışarı çıkarılan kedi bir süre hava aldıktan sonra, sahibine teslim edildi. Kurtarılan kedisini kucaklayan vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Kedi, kontrol amaçlı veterinere götürüldü. Öte yandan yangında, herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

"Ev yansın umurumda değil kedim kurtulsun sadece"

Kurtarılan kedinin sahibi Murat Şeker, "Çocuğum rahatsızlandığı için hastaneye gitmiştim. Yolda gelirken evin yandığını söylediler. Şok oldum. Araba nerede çocuklar nerede bilmiyorum. Ev yansın umurumda değil, kedim kurtulsun sadece. Ona bir şey olursa çok üzülürüm. 1 saattir içeride kaldı kedim. İtfaiye kurtardı kedimi hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.