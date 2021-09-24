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Son dakika 3. sayfa: Emet'te ahır ve samanlık yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Emet'te ahır ve samanlık yangını

Son dakika haber: Kütahya'nın Emet ilçesi Günlüce köyünde ahır ve samanlıkta çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesi Günlüce köyünde ahır ve samanlıkta çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Günlüce köyünde Mehmet Mutlu'ya ait samanlık ve ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına vatandaşlar, Günlüce ve çevre köylerden getirdikleri su tankerleri ile müdahalede bulundu.

Daha sonra yangın mahalline gelen Emet Belediyesi, Emet Bor ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Son dakika 3. sayfa: Emet'te ahır ve samanlık yangını

Son dakika 3. sayfa: Emet'te ahır ve samanlık yangını

Son dakika 3. sayfa: Emet'te ahır ve samanlık yangını

Son dakika 3. sayfa: Emet'te ahır ve samanlık yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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