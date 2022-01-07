Son dakika 3. sayfa: Duble yolda 4 araçlı zincirleme trafik kazası - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Duble yolda 4 araçlı zincirleme trafik kazası

Son dakika 3. sayfa: Duble yolda 4 araçlı zincirleme trafik kazası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda 4 aracın çarpışması neticesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda 4 aracın çarpışması neticesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Adapazarı ilçesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı-Korucuk duble yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sebebi ile bölgede trafik bir süre aksadı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce, araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü. Kazada, herhangi bir kişinin yaralanmaması teselli kaynağı olurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA

Son dakika 3. sayfa: Duble yolda 4 araçlı zincirleme trafik kazası

Son dakika 3. sayfa: Duble yolda 4 araçlı zincirleme trafik kazası

Son dakika 3. sayfa: Duble yolda 4 araçlı zincirleme trafik kazası

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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