Son dakika 3. sayfa: Çizgili sırtlan kazada telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Çizgili sırtlan kazada telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika 3. sayfa: Çizgili sırtlan kazada telef oldu

Son dakika haber... Adıyaman-Şanlıurfa karayolunda aracın çarptığı çizgili sırtlan telef oldu.

ŞANLIURFA (İHA) - Adıyaman- Şanlıurfa karayolunda aracın çarptığı çizgili sırtlan telef oldu.

Kaza, Adıyaman- Şanlıurfa karayolu Kuyulu köyü yakınlarından meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç nesli tükenme tehlikesinde olan çizgili sırtlana çarptı. Kazada çizgili sırtlan telef oldu.

Kazada yol kenarında fırlayan çizgili sırtlanı Şanlıurfa'dan Adıyaman'a gelen infaz koruma memurları fark etti. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen ekipler çizgili sırtlanı alarak incelenmek üzere Şanlıurfa'ya gönderdi. - ADIYAMAN

Son dakika 3. sayfa: Çizgili sırtlan kazada telef oldu

Son dakika 3. sayfa: Çizgili sırtlan kazada telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şanlıurfa, Adıyaman, Kaza, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title