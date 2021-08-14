Son dakika 3. sayfa: Çan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Çan'dan Biga'ya gitmekte olan Hüseyin B. idaresindeki 17 KT 046 plakalı kamyonet ile Hacılar köyünden Çan'a gitmekte olan Rasim Duran yönetimindeki 17 HT 497 plakalı özel otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Rasim Duran hayatını kaybetti ve araçlarda bulunan Nuran D., Hüseyin B., Ufuk G. ve Semih V. yaralandı. Kamyonet ve otomobilin çarpışma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı