Son dakika 3. sayfa: Bursa'da feci kaza... Otomobille motosikletlinin çarpıştığı anlar kamerada - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Bursa'da feci kaza... Otomobille motosikletlinin çarpıştığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'da feci kaza... Otomobille motosikletlinin çarpıştığı anlar kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'da feci kaza... Otomobille motosikletlinin çarpıştığı anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Mahmudiye Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ankara caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Batuhan Ayyönetimindeki 16 ABZ 833 plakalı motosiklet, Gazi Magosa Caddesinden çıkan sürücü Ayhan Cesuryönetimindeki 16 KCS 88 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaptı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika 3. sayfa: Bursa'da feci kaza... Otomobille motosikletlinin çarpıştığı anlar kamerada

Son dakika 3. sayfa: Bursa'da feci kaza... Otomobille motosikletlinin çarpıştığı anlar kamerada

Son dakika 3. sayfa: Bursa'da feci kaza... Otomobille motosikletlinin çarpıştığı anlar kamerada

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