Bursa'daki sahte içki faciasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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Bursa'daki sahte içki faciasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

16.12.2020 20:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:35

Bursa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki faciasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki faciasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa'da son 2 gün içerisinde içki içtikten sonra rahatsızlanan 14 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sahte alkolden zehirlendikleri tespit edilen ve tedavisi süren hastalardan Mehmet İ. (51) ile Ferdi N.'nin (37) ardından İrfan Ç. de (39) hayatını kaybetti.

Hastanede tedavileri süren 11 kişiden Mehmet T.(51), Fatih Deniz Y. (49), Sümer Ç. (51), Mustafa D. (58), Ramiz H. ve Güner M.'nin sağlık durumunun ağır olduğu, Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52), Mehmet Özgür K.'nin ise bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Kentte yaşanan sahte alkol vakaları üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı soruşturma başlattı. Sahte içkileri temin eden Erhan O. ve Uğur K. isimli şahısların sorgusu devam ederken, İstanbul'daki bağlantılar da araştırılıyor. Ayrıca İstanbul'dan 50 litre sahte içki getirildiği, bunların 30 litresinin polis tarafından satıldığı kişilerden temin edildiği, kayıp 20 litresinin de araştırıldığı öğrenildi.

Diğer yandan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Arliği ekipleri tarafından sorgusu tamamlanan Erhan O. ve Uğur K. ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli taksirle adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Bursa'daki sahte içki faciasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Bursa'daki sahte içki faciasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Bursa'daki sahte içki faciasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Bursa'daki sahte içki faciasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Bursa'daki sahte içki faciasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Bursa'daki sahte içki faciasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Bursa'daki sahte içki faciasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Bursa'daki sahte içki faciasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Bursa'daki sahte içki faciasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Bursa'daki sahte içki faciasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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