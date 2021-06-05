Son dakika 3. sayfa: Boş sulama kanalına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
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Son dakika 3. sayfa: Boş sulama kanalına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Son dakika 3. sayfa: Boş sulama kanalına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Antalya'da sulama kanalına düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da sulama kanalına düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Korkuteli ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi camii mevkiinde vatandaşlar, içinde su olmayan sulama kanalına düşen bir köpeğin havlama sesleri üzerine durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven ile kanalın içine inerek köpeği kucaklayarak yukarıya çıkardı.

Yapılan kontrolün ardından sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan köpek, Korkuteli Belediyesi ekipleri tarafından alınarak barınağa götürüldü. - ANTALYA

Son dakika 3. sayfa: Boş sulama kanalına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Boş sulama kanalına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Boş sulama kanalına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Boş sulama kanalına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Boş sulama kanalına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa: Boş sulama kanalına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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