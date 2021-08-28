Son dakika 3. sayfa: Boş arazide çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika 3. sayfa: Boş arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika 3. sayfa: Boş arazide çıkan yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da boş bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan yangında, kuru otlar ve birkaç ağaç yandı.

Tekirdağ'da boş bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan yangında, kuru otlar ve birkaç ağaç yandı.

Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cemre Sokak'taki boş arazide yangın çıktı. Çıkan yangında arazideki otlar ve bazı küçük ağaçlar küle döndü. Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında şans eseri yaralanan olmadı. - TEKİRDAĞ

Son dakika 3. sayfa: Boş arazide çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika 3. sayfa: Boş arazide çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika 3. sayfa: Boş arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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