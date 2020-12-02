Bolu'da jandarmayla köylüler arasında yıkım gerginliği
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Bolu'da jandarmayla köylüler arasında yıkım gerginliği

02.12.2020 15:06 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:20

- Bolu'da jandarmayla köylüler arasında yıkım gerginliği Yayladaki yıkımları engellemek isteyen köylüler yol kapattı Bolu'da yaylalardaki kaçak yapı ve meraların çevresine çekilmiş çitlerin yıkımı için güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ile ekipleri yaylaya sokmamak için yol kapatan...

- Bolu'da jandarmayla köylüler arasında yıkım gerginliği

Yayladaki yıkımları engellemek isteyen köylüler yol kapattı

BOLU - Bolu'da yaylalardaki kaçak yapı ve meraların çevresine çekilmiş çitlerin yıkımı için güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ile ekipleri yaylaya sokmamak için yol kapatan köylüler arasında arbede yaşandı. Köylülerin 1 saat sonunda ikna edilmesiyle yıkımlara başlanabildi.

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Bolu'da, merkeze bağlı köylerin yaylalarında bulunan hazineye ait meraların etraflarının tel örgülerle kapatıldığı ve kaçak yapılaşmanın arttığı şikayetleri üzerine Bolu Valiliği inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda 7 köyün ortak olarak kullandığı At Yaylası mevkiindeki Karamanlar, Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Kürkçüler ve Ağaççılar yaylalarında yıkım işlemlerine başlanıldı. At Yaylası'ndaki en kalabalık yerleşime sahip olan Paşaköy yaylasında yıkım yapmak için sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 30 kişilik ekiple birlikte, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri yıkım işleminin yapılacağı yere gitti.

1 saat sonunda ikna edildiler

Ekiplerin yıkıma geleceğini duyan köylüler yaylanın girişinde yolu kapattı. Ellerinde Türk bayraklarıyla ekiplerin ve iş makinelerinin geçmesine izin vermeyen köylüler ile jandarma ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Köylülerin sakinleştirilmesi üzerine ekipler yeniden köylüleri ikna etmek için yoğun çaba gösterdi. 1 saat boyunca ikna edilmeye çalışılan köylüler, önce yıkılacak yerlerin tespitinin yapılması, sonrasında kepçenin yaylaya girmesi konusunda ikna edildi.

Tespitin ardından yıkım işlemleri başladı

Köylülerle birlikte yaylada yapılan tespitlerin ardından yıkım işlemleri başlatıldı. Bazı köylüler ise, ekiplerin yönlendirmesiyle meraların çevresine çektikleri telleri kendi imkanlarıyla söktü.

Bolu'da jandarmayla köylüler arasında yıkım gerginliği
Bolu'da jandarmayla köylüler arasında yıkım gerginliği
Bolu'da jandarmayla köylüler arasında yıkım gerginliği
Bolu'da jandarmayla köylüler arasında yıkım gerginliği
Bolu'da jandarmayla köylüler arasında yıkım gerginliği
Bolu'da jandarmayla köylüler arasında yıkım gerginliği
Bolu'da jandarmayla köylüler arasında yıkım gerginliği
Bolu'da jandarmayla köylüler arasında yıkım gerginliği
Bolu'da jandarmayla köylüler arasında yıkım gerginliği
Bolu'da jandarmayla köylüler arasında yıkım gerginliği
Bolu'da jandarmayla köylüler arasında yıkım gerginliği
Bolu'da jandarmayla köylüler arasında yıkım gerginliği
Bolu'da jandarmayla köylüler arasında yıkım gerginliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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