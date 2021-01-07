Son dakika 3. sayfa: Bisikletten düşen çocuklara yardım etmek isteyince olanlar oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Bisikletten düşen çocuklara yardım etmek isteyince olanlar oldu

07.01.2021 18:30 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:33

Son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde bisikletten düşen çocukları gören otomobil sürücüsü kadın, yardım etmek isterken otomobiliyle çocuklara çarptığı sanıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bisikletten düşen çocukları gören otomobil sürücüsü kadın, yardım etmek isterken otomobiliyle çocuklara çarptığı sanıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerine durumu anlatmaya çalışan kadın sürücü, görgü tanıkları sayesinde aklandı.

Alınan bilgiye göre, Karasu İlçesi Kuzuluk Mahallesi Anafartalar Caddesi Elmalı Camii önünde bir bisikletin üzerinde seyir halinde olan E.K. ve S.S. isimli iki çocuktan birinin ayağının tekere sıkışması neticesinde bisiklet devrildi. Devrilen bisikletten çeşitli yerlerinden yaralanan çocukları gören kadın sürücü ise yardım etmek için aracından inerek yanlarına gitti. Arabanın önünde duran ve yerde yatan çocukları gören bir kişi ise durumu yanlış anlaması üzerine kadının otomobil ile çocuklara çarptığını sanarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuklara olay yerinde müdahale ederken kadın sürücü ise polis ekiplerine olayın doğrusunu anlatmak istese de kendini inandıramadı. Çocukların bisikletten kendi hataları sebebiyle düştüğünü polis ekiplerine anlatan görgü tanığı ise kadının aklanmasını sağladı. Çocuklara otomobilin çarpmadığı ortaya çıkınca da kadın sürücü olay yerinden ayrıldı. - SAKARYA

Son dakika 3. sayfa: Bisikletten düşen çocuklara yardım etmek isteyince olanlar oldu
Son dakika 3. sayfa: Bisikletten düşen çocuklara yardım etmek isteyince olanlar oldu
Son dakika 3. sayfa: Bisikletten düşen çocuklara yardım etmek isteyince olanlar oldu
Son dakika 3. sayfa: Bisikletten düşen çocuklara yardım etmek isteyince olanlar oldu
Son dakika 3. sayfa: Bisikletten düşen çocuklara yardım etmek isteyince olanlar oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Prens Harry Cemal Hünal
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın İsmail Kartal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Bisikletten düşen çocuklara yardım etmek isteyince olanlar oldu - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 19:33:19. #1.15#
title