Son dakika haberi: Belediye otobüsünde yangın paniği

Belediye otobüsünde yangın paniği

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan bir belediye otobüsünde çıkan küçük çaplı yangın, paniğe sebep oldu.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan 41 BR 331 plakalı belediye otobüsünün motor kısmından bir anda duman çıkmaya başladı. Yükselen dumanları fark eden sürücü, aracını durdurarak yolcuları indirdi. Çıkan yangın sürücünün kendi imkanları tarafından büyümeden söndürüldü. Yolcular ise bir başka otobüse bindirildi.

"Motordan büyük bir ses geldi"

Dumanları fark edip sürücüyü uyaran yolculardan Yunus Kurt, "Yolculuk yaptığımız esnada rampadan yukarıya doğru çıkarken motordan büyük bir ses geldi. Ondan sonra dumanlar yükseldi. Ben de hemen arka taraftaydım. Şoföre bağırdım, 'Yanıyoruz' dedim. Şoför kontağı kapattı. Sonrasında tekrar kontağa basınca arkadan dumanların yeniden yükseldiğini gördük. Şimdi de şoför yardımcı ekipleri aradı. Arkadaşlar geliyor. İnsanlar panik oldu. Herkes bir anda dışarıya çıkmak istedi, kapılara dayandı" dedi.