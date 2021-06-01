Son dakika 3. sayfa: Babasını öldürüp 7 kişiyi yarayan şahıs tutuklandı
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Son dakika 3. sayfa: Babasını öldürüp 7 kişiyi yarayan şahıs tutuklandı

Son dakika 3. sayfa: Babasını öldürüp 7 kişiyi yarayan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasını öldüren, 3 jandarmanın aralarında bulunduğu 7 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasını öldüren, 3 jandarmanın aralarında bulunduğu 7 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, 15 Mayıs'ta Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bayraktar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen E.B. (33) isimli şahıs, 2006 yılında öldürdüğü amcası Hüseyin B.'nin oğulları Hüseyin B. ve Cafer B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tüfeğine sarılan E.B. ateş ederek 2 kuzenini yaraladı. Bu sırada araya olayı ayırmaya çalışan girmeye Ali B., oğlu E.B.'nin ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin 'teslim ol' çağrılarına ateş açarak karşılık veren E.B., 1 jandarma astsubay ve 2 uzman çavuşu yaraladı. Annesi S.B.'yi rehin alan E.B., eve yaklaşmak isteyenlere rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada olay yerinden gelen Bayraktar köyü muhtarı Cevat T. ve kahvehane işletmecisi E.A. da isabet eden saçmalarla yaralandı.

Ekipler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı. E.B. isimli şahıs daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Hastanedeki tedavisi tamamlanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Son dakika 3. sayfa: Babasını öldürüp 7 kişiyi yarayan şahıs tutuklandı
Son dakika 3. sayfa: Babasını öldürüp 7 kişiyi yarayan şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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