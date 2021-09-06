Son dakika 3. sayfa: Baba-oğulun yaralandığı kaza kamerada
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Son dakika 3. sayfa: Baba-oğulun yaralandığı kaza kamerada

Son dakika 3. sayfa: Baba-oğulun yaralandığı kaza kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ile seyir halinde olan baba-oğul, tali yoldan karşıya geçmekte olan otomobille çarpışması sonucu yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ile seyir halinde olan baba-oğul, tali yoldan karşıya geçmekte olan otomobille çarpışması sonucu yaralandı.

Kaza, Saca Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vahip A. idaresindeki 17 ZF 842 plakalı motosiklet, tali yoldan karşı yola geçmeye çalışan Mehmet K.'nın kullandığı FFB MK 352 yabancı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Vahip A. ile arkasında oturan oğlu Murat A. yola savrulması sonucu yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ORDU

Son dakika 3. sayfa: Baba-oğulun yaralandığı kaza kamerada
Son dakika 3. sayfa: Baba-oğulun yaralandığı kaza kamerada
Son dakika 3. sayfa: Baba-oğulun yaralandığı kaza kamerada
Son dakika 3. sayfa: Baba-oğulun yaralandığı kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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